Французы с удовольствием едят «русские блины»: обомлеете, узнав, как их готовят

Кухни разных народов нередко заимствуют рецепты друг друга. Кулинары вдохновляются изобретательностью своих коллег и предлагают соотечественникам диковинные деликатесы. При этом в некоторых случаях заимствования происходят совершенно неожиданным образом.

Так, во Франции очень популярны так называемые les blinis, то есть «блины». Однако местные повара не готовят их ровно так же, как это делают в России. Для своей версии они придумали совершенно иной рецепт.

Французский блин выглядит как смесь американских панкейков и оладьев. Это достаточно толстые лепешки, диаметр которых в два раза меньше привычных блинов. И для более плотной консистенции местные повара предлагают использовать йогурт вместо молока.

В итоге les blinis похожи на основу для закусок, но не на полноценное блюдо. На них можно расположить, например, соленую рыбу или красную икру, но не есть со сметаной или вареньем, как это принято с блинами классической формы.