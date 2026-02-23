Французы посмотрели советскую версию «Д'Артаньян и три мушкетёра»: молчать не стали – вынесли сразу несколько вердиктов

47 лет назад режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич снял музыкальный фильм «Д'Артаньян и три мушкетёра». Трёхсерийная история про гасконца и его друзей, бросивших вызов кардиналу Ришелье и коварной Миледи, имела феерический успех в СССР.

Картина стала особенной в фильмографии режиссёра. Все актёры — и занятые в главных ролях, и те, кто появился в эпизодах — проснулись знаменитыми. Хотя путь к зрителю был непростым: из-за разногласий Юнгвальд-Хилькевича с автором сценария и поэтом-песенником фильм пролежал на полке целый год.

Об этой экранизации сказано много. А ещё она часто подвергается сравнениям с другими версиями знаменитого романа (оно и неудивительно, ведь снято их уже больше сотни). В сети не утихают споры: у кого же получилось лучше – у французов или советского режиссёра?

Мы заглянули на IMDB и посмотрели, что пишут сами французы о советских мушкетёрах. Мнения ожидаемо разделились. Взглните сами, чтобы решить, на чьей стороне вы.