Французы посмотрели «Бриллиантовую руку» и заявили: «ничего русского» — за 3 года до Гайдая у них сняли почти то же самое

Прямых обвинений в плагиате не было, потому что им понравилось.

В 1998 году корреспондент московского журнала отправилась в Париж с необычной миссией: показать французам «Бриллиантовую руку» и посмотреть, засмеются ли они. Устроили индивидуальный просмотр, опросили десять человек от 12 до 72 лет. И выяснилось, что французы не просто понимают наш юмор — они узнают в фильме что-то свое, родное.

Одна служащая сравнила сцену с гипсом с комедиями де Фюнеса и Бурвиля, добавив, что ничего подобного раньше не видела. Другой респондент признался: если не знать, что фильм советский, никогда не догадаешься — дома, мебель, курортная атмосфера, даже показ мод выглядят абсолютно идентично французскому стилю.

Если не знать, что этот фильм советский, сам никогда не догадаешься!... И даже показ мод. Ничего русского…

Студент тоже отметил сходство с французскими комедиями, а лицеист и вовсе вспомнил Чаплина — мол, и без слов все понятно. Секрет такой узнаваемости прост.

За три года до гайдаевского шедевра Жерар Ури снял «Разиню» с Луи де Фюнесом и Бурвилем. Там простодушный растяпа садится в машину, не подозревая, что она нашпигована контрабандой, за которой охотятся две банды.

Фильм привозили на Московский кинофестиваль 1965-го, где Бурвиль получил приз, а позже его купили для советского проката с гениальным дубляжем «Союзмультфильма».

Гайдай, конечно, не копировал слепо (если копировал вообще) — он взял фабулу и переплавил ее в нечто абсолютно новое, пропитанное советским бытом и языком. Но французы, глядя на Семен Семеныча, видят в нем старого знакомого. Того самого незадачливого Марешаля, который когда-то рассмешил их до слез.

