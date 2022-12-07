Французы обошли все народы: сложно поверить, что они смотрят на Новый год

Во многих странах мира существует традиция встречать Новый год под доброе семейное кино или трогательные мелодрамы. Но во Франции в ночь накануне праздника предпочитают смотреть ленту совсем другого жанра. В стране существует обычай показывать в новогодний вечер черную комедию «Дед Мороз — отморозок», которая в этом году отметила 40-летие со дня премьеры.

В центре ее истории — странные герои. Один из них носит костюм Деда Мороза, в котором раздает листовки на улице. После бурной ссоры его возлюбленная убегает в службу психологической помощи, где сотрудники уже вовсю отмечают праздник. Дед Мороз врывается в здание вслед за ней и оказывается окруженным еще более противоречивыми персонажами. Там есть и мужчина, готовый умереть, и сидящая в лифте начальница, и доброжелатель с кулинарным талантом.

Фильм наполнен множеством шуток, большинство из которых, впрочем, довольно жестокие. Однако французы, которые любят «черный юмор», от души смеются над картиной каждый Новый год.