Французы неспроста обходят стороной всех русских женщин: причина вас возмутит

Звезда комедийного шоу «6 кадров» Ирина Медведева уже много лет живет в Париже. Она вышла замуж за француза, и пара переехала туда. Сначала актриса еще пыталась жить на две страны, но последнее время все крепче обосновалась в мире круассанов Эйфелевой башни.

Многие считают, что браки между людьми с разными менталитетами — недолговечны. Однако пары Ирины Медведевой и Гийома Буше буше это опровергает. Хотя, как призналась актриса в интервью Lady.mail, некоторые стереотипы у французов относительно русских женщин все-таки есть, и многие пытаются обходить наших соотечественниц стороной. Так, бытует мнение, что россиянки приезжают в чужую страну в поисках богатого мужчины, за которого хотят быстро выскочить замуж и жить на полном обеспечении.

Ирина Медведева отметила, что русским женщинам приходится всеми силами доказывать обратное, но есть моменты, которые объяснить французам сложно. Например, что в России мужчина попросту может обидеться, если его спутница решит сама оплатить свой кофе.