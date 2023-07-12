Французы готовы были назвать Терехову идеальной Миледи: не хватило одного

Роль Миледи в экранизациях «Трех мушкетеров» считается одной из самых сложных для подбора актрисы. Кого бы ни выбирали на эту роль, французы всегда остаются недовольными и заявляют, что режиссеру не удалось передать ее уникальный характер.

Во франко-итальянской картине «Три мушкетера», которая вышла в 1961 году, Миледи сыграла актриса Милен Демонжо. Несмотря на яркую красоту и несомненный актерский талант, она так и не смогла «зацепить» зрителя. Внешне ее считают едва ли не эталоном, но характер получился совсем другим. Миледи Демонжо выглядит не как коварная интриганка, а как хорошая девочка, которая пытается изобразить из себя стерву, но получается это у нее с переменным успехом.

По сравнению с француженкой советская актриса Маргарита Терехова смогла создать гораздо более яркую и самостоятельную героиню. Ее порой называют слишком резкой, но в стервозности героини не сомневаешься ни на минуту. Главный недостаток тереховской Миледи — это слишком небрежная прическа и костюмы, а тут уже виноваты костюмеры и съемочная группа.