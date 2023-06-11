Французский внук звезды СССР стал актером: видели много раз, но не знали

Всеволод Сафонов известен по многим советским кинохитам. Он снялся в картинах «Белорусский вокзал», «Щит и меч», «Укрощение огня» и в других лентах. Его дочь Елена Сафонова тоже стала звездой кино — свою самую яркую роль она сыграла в «Зимней вишне». Сын актрисы пошел по ее стопам, и его можно увидеть во многих проектах.

Александр родился в браке Сафоновой и французского артиста Самюэля Лабарта. Роман двух кинозвезд развивался красиво и страстно, однако эти отношения в итоге распались. Самюэль не смирился с успехом своей избранницы и подал на развод. Несовершеннолетний сын остался с ним, ведь по закону мальчику нельзя было покидать Францию на долгий срок. На родину Сафонова вернулась без ребенка.

Отец обеспечил Александру блестящее образование. Внук советского актера отучился в школе драматического искусства, после чего окончил престижный вуз. Сегодня Лабарт-младший снимается в кино — наверняка многие видели его, но не знали, чей он родственник. Так, его можно увидеть в картинах «Загадочные убийства Агаты Кристи», «Фалько» и «Служба расследований».

Александр перенял лучшее от родителей. У него эффектная и яркая внешность, которая сочетает в себе мужественность и чувственность. Неудивительно, почему сын Сафоновой пользуется бешеным успехом у женщин.