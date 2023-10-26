Французский суп на советский манер: всего три ингредиента — и сытный ужин готов

Даже во времена продуктового дефицита в СССР хозяйки стремились разнообразить рацион семьи вкусными блюдами. Часто в ход шли изысканные рецепты из-за границы. Например, этот традиционный французский суп на советский манер готовился совсем по-другому.

Для него требовались всего три ингредиента, стоимость которых была невысокой. Чтобы получился сытный луковый суп, необходимо было взять много сливочного масла и плавленый сырок «Дружба». И, конечно, стоило запастись большим количеством самого овоща.

Достаточно было нарезать лук кубиками и проварить в кастрюле вместе с растопленным сливочным маслом. Затем туда добавляли воду и доводили все до кипения. В конце нужно было положить в суп мелконарезанный плавленый сырок.

Весь процесс занимал не более получаса. Зато вкус блюда получался особенно изысканным из-за репчатого лука, пропитавшегося маслом. Неудивительно, что в некоторых советских семьях суп стал хорошей традицией — его готовили даже для гостей.