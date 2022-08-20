Французский астролог: эти 4 знака зодиака обречены на бедную старость

Существует множество способов обрести финансовую независимость – кто-то ежемесячно откладывает определенную сумму на черный день, другие инвестируют средства в различные проекты, четвертые овладевают навыками предпринимательства и открывают собственное дело. Но, по словам французских астрологов из издания Peopleactmagazine, некоторым знакам зодиака при всем желании не удастся накопить солидную сумму на своем банковском счете, поэтому они встретят старость в глубокой бедности.

Стрелец

У Стрельцов есть все данные для того, чтобы добиться финансовой независимости. Они мобильны, умны, талантливы, с их навыками легко можно достичь успеха практически в любой сфере. Однако при всех достоинствах у Стрельцов есть два недостатка, которые мешают им накопить несметные богатства – неумение работать в коллективе и копить деньги.

Все заработанное уроженцы знака тратят практически сразу, абсолютно не задумываясь о том, что будет завтра.

Рак

Представители водного знака – настоящие бессребреники. Они всегда и во всем готовы довольствоваться малым, часто себе в ущерб. Поработать сверхурочно и не попросить за это ни копейки? Занять другу круглую сумму “буквально до послезавтра”, а потом попрощаться навсегда и с другом, и с деньгами? Все эти ситуации типичны для стеснительных и деликатных Раков.

Им неловко поднимать денежные вопросы на работе и дома, а потому очень часто остаются ни с чем.

Рыбы

Нерешительность и неуверенность в себе – те причины, по которым Рыбы к моменту выхода на пенсию остаются у разбитого корыта. Судьба частенько посылает уроженцам водного знака возможности озолотиться, однако пока они размышляют, по силам ли им такое, гадают да взвешивают, выгодное предложение перехватывает кто-нибудь другой.

Рыбы опасаются перемен, а потому могут десятилетиями работать на низкооплачиваемой должности, не решаясь хоть что-то изменить в своей жизни.

Близнецы

Рожденные под знаком Близнецов, как и Стрельцы, обладают множеством талантов. Они могли бы стремительно разбогатеть, если бы не их лень и непостоянство. Дети воздушной стихии генерируют новые идеи буквально на лету, и каждую можно было бы развить в полноценный прибыльный проект, однако у Близнецов редко хватает терпения довести начатое до конца.