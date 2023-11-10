Французские астрологи назвали самый одинокий знак Зодиака

Вот кто в гороскопе больше всего склонен к уединению.

Мы все очень разные. Кто-то готов общаться и развлекаться в режиме 24/7, а кого-то в шумную компанию калачом не заманишь. По мнению астрологов, любовь к уединению во многом зависит от знака зодиака, под которым родился человек. Французские эксперты назвали знак, представители которого держатся особняком не только в зодиакальном круге, но и по жизни в целом.

Козерог

Вечеринки, походы в кафе большой компанией, дружеские посиделки — все это является неотъемлемой частью жизни многих людей. Однако есть и те, кто предпочитает проводить время в тишине и одиночестве. И, по наблюдению французского астролога Жюли Патриа, чаще всего они рождаются на свет под знаком Козерога.

Именно представители земной стихии больше других в зодиакальном круге склонны к уединению.

В каком-то смысле Козерогов можно назвать отшельниками в гороскопе — пока остальные веселятся и вообще ведут активную социальную жизнь, этот знак проводит время в четырех стенах.

Впрочем, даже если Козерог выбирается в свет (выставки, театры, пешие прогулки — его страсть), он редко берет себе кого-то в компанию. В жизни этого знака есть буквально один или два человека, общество которых ему приятно в любое время. Однако наибольший комфорт и гармонию с собой он ощущает именно в одиночестве.

Дело в том, что Козерогу совершенно не скучно наедине с собой.

Люди, рожденные под этим знаком, обладают глубоким внутренним миром. Они пребывают в собственных мыслях, постоянно что-то обдумывают, анализируют. Когда рядом нет другого собеседника, Козерог ведет мысленный диалог с самим собой.

При этом невозможно сказать, что земной знак категорически отгораживается от всего остального мира. У него достаточно хороших знакомых, в семье Козерога любят и уважают. Причина, по которой этот знак любит уединение, заключается еще и в том, что время от времени ему нужно восполнить баланс энергии.

Длительное общение, например, на работе, забирает у Козерога много ресурсов.

Ему необходимо время, чтобы «подзарядиться» и продолжить трудиться дальше, в прежнем ритме. В такие моменты земной знак уходит в себя и предпочитает уединение, чтобы никто не мешал процессу восстановления.

По словам Жюли Патриа, на склонность к уединению влияет не только знак зодиака человека, но и натальная карта. Если в ней присутствует планета Сатурн, то с наибольшей долей вероятности человек любит одиночество. Недаром Сатурн считается одной из самых удаленных планет Солнечной Системы.