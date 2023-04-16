Француженка в подметки не годится: только взгляните на бывшую Игоря Костолевского

Игорь Костолевский прославился благодаря картинам «Звезда пленительного счастья» и «Ошибка Тони Вендиса». Актер тотчас стал любимцем женщин, которые сходили с ума от его интеллигентной мужественности и безграничного обаяния.

Неудивительно, что личная жизнь Костолевского привлекала всеобщее внимание. Артист был женат дважды. Со своей первой избранницей Еленой Романовой Игорь Матвеевич познакомился на съемках картины «Отпуск за свой счет». Актриса известна по фильмам «Женщины, которым повезло» и «Кафедра», а также по сериалу «Простые истины».

Однако брак Костолевского и Романовой рухнул спустя 20 лет. Кумир миллионов женщин повстречал французскую актрису Консуэло де Авиланд и влюбился в нее с первого взгляда. Общественность не могла понять и принять выбор артиста, ведь новая пассия явно уступала его первой жене.

Романова обладала яркой внешностью, роскошными волосами и обворожительной улыбкой. На ее фоне брутальная Консуэло выглядела карикатурно.

Но это не помешало Костолевскому и де Авиланд построить прочный брак. Ради мужа актриса перебралась в Россию и бросила карьеру. Консуэло приняла крещение и теперь носит имя Евдокия Костолевская.