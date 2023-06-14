Фотошопом не исправить: Ольга Орлова пошла на крайние меры, но оскандалилась

Ольга Орлова начинала свою карьеру в составе «Блестящих». В те годы певица обладала яркой и эффектной внешностью, но с возрастом красота артистки испарилась. Об этом часто пишут подписчики звезды. А недавно Ольга решила им подыграть.

45-летнюю Орлову часто обвиняют в том, что она злоупотребляет фотошопом. Один из подписчиков попросил показать ее фото без ретуши, и Ольга отреагировала на этот вызов. Она подыграла злопыхателям и использовала фильтры старости. Артистка предстала дряхлой бабушкой с морщинистой как изюм кожей. Так Орлова дала понять, что никакая критика ее не волнует.

Однако выходка певицы не впечатлила пользователей Сети. Она хоть и пошла на крайние меры, но фотошопом ее красоту не замажешь. Поэтому публика начала над ней насмехаться. Вот что написали фолловеры Ольги: «Жуткая старуха», «Хочу это развидеть», «Зачем так пугать людей?», «Зачем хохмить? Вам задали нормальный вопрос».

Несколько месяцев назад Орлова стала матерью, и ее внешность предсказуемо изменилась. Поэтому Ольга предстает перед публикой только под фотошопом.