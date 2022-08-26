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Киноафиша Статьи «Фотошоп на ляжках»: хитрую выходку полуголой Собчак раскусили на раз-два

«Фотошоп на ляжках»: хитрую выходку полуголой Собчак раскусили на раз-два

26 августа 2022 13:15
«Фотошоп на ляжках»: хитрую выходку полуголой Собчак раскусили на раз-два

Звезда попыталась ввести поклонников в заблуждение.

Ксения Собчак знает, как заставить всех говорить о себе при помощи всего одной фотографии. Журналистка оголилась на пляже, чтобы наглядно показать изменения в своей фигуре, но попала впросак.

«Фотошоп на ляжках»: хитрую выходку полуголой Собчак раскусили на раз-два

В своих социальных сетях телеведущая выложила снимок, на котором запечатлена в бикини. В подписи к нему Собчак уточнила, что раньше не могла позволить себе такой откровенности, но шесть дней детокса сделали свое дело.

Вот только подписчики супруги Константина Богомолова быстро раскусили ее хитрую выходку. Многие отметили, что своей стройностью знаменитость обязана вовсе не диетическому меню, массажу или криосауне. Интернет-пользователи решили, что без ретуши снимка явно не обошлось.

«Фотошоп на ляжках», «И не только. Я разглядела почти везде», — вывели на чистую воду Собчак ее фолловеры. Между тем журналистка деликатно промолчала и не пожелала вступать в спор с прозорливыми поклонниками.

Фото: Global look press
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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