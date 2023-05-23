Фотошоп меняет Рудковскую до неузнаваемости: увидите ее честный снимок и обомлеете

О любви Яны Рудковской к фотошопу ходят легенды. Продюсер на своих снимках в соцсетях и в обычной жизни — это будто два разных человека, что немало забавляет интернет-пользователей.

В личном микроблоге супруга Евгения Плющенко выставляет лишь те кадры, на которых выглядит идеально. Но ровная кожа, свежий вид, распахнутый взгляд и длинные ноги являются результатом умелой ретуши.

На просторах Сети можно увидеть фотографии знаменитости без обработки. Честные снимки могут вызвать оторопь у любого. В 48 лет Рудковская выглядит гораздо старше: ее лицо в отеках и глубоких морщинах. Хейтеры злорадствуют и говорят о том, что у звезды слишком много комплексов и свободного времени, чтобы столь маниакально менять свою внешность при помощи фоторедакторов.

Между тем Рудковская продолжает наполнять свой блог фотографиями, не имеющими к реальности никакого отношения. Знаменитость охотно делает вид, что и за кадром может составить конкуренцию самой Ирине Шейк.