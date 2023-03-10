Фотографии наверняка получаются любопытными: настоящий рост Газманова вас поразит

Олег Газманов долгие годы является одним из самых успешных музыкантов страны. Певец регулярно оказывается на сцене, собирая огромные стадионы, а армия его поклонников только увеличивается. При этом лишь преданные фанаты знают, какой низкий их кумир.

Как оказалось, рост Газманова составляет всего лишь 163 сантиметра. Большая часть музыкантов, с которыми он выступает, всегда выше его, как и коллеги, с которыми он нередко делит сцену. Супруга же артиста, судя по их совместным кадрам, также не может похвастаться высоким ростом.

При этом певец признается, что никогда не комплексовал из-за своей внешности. Он уверен, что эта особенность даже облегчает ему жизнь, ведь, например, в самолетах он никогда не испытывает неудобств.