Фото загадочной матери Маликова произвело фурор: секрет певца раскрыт

Дмитрий Маликов известен не только своим творчеством, но и яркой внешностью. В свои 52 года музыкант выглядит как молодой артист и регулярно собирает множество комплиментов от поклонников. При этом некоторые фанаты регулярно предполагают, что секрет красоты артиста связан с пластической хирургией, однако, как оказалось, эти домыслы не являются правдой.

Несколько дней назад в социальных сетях появился снимок, на котором Маликов позирует в компании своих родителей и сестры Инны. Как отметили пользователи Сети, Людмила Вьюнкова, мать музыканта, выглядит значительно моложе своих 77 лет и поражает свежим видом и ярким стилем. Маликов же, по их мнению, пошел по стопам матери.

«Никто у них в семье не стареет», «Все такие красивые и молодые», «Молодильные ягоды что ли едят?» — пишут пользователи Сети.

Отметим, что Людмила в начале карьеры плотно сотрудничала со своим мужем Юрием Маликовым в его группе «Самоцветы». Однако после рождения Дмитрия она решила сконцентрироваться на семье и закончила карьеру артистки.