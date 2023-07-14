Фото юной Елены Ханги наделали шума в Сети: пришлось оправдываться

В Сеть попало фото Елены Ханги, после которого ей пришлось долго объясняться перед подругой. В кадре телеведущая находится в объятиях чужого парня. Спасает ситуацию только то, что снимок был сделан уже сорок лет назад.

Ханга сама рассказала о ситуации и выложила «скандальное» фото в соцсети. На снимке запечатлено, как молодая Елена с ярким макияжем танцует с высоким молодым человеком. Лица его почти не видно, но подруга ведущей Ирина безошибочно узнала в партнере Ханги своего кавалера.

Увидев фото в Сети, Ирина позвонила подруге и потребовала разъяснений. Ханга оказалась в сложной ситуации, ведь, как и почему она стала танцевать с бывшим парнем Ирины, Елена не могла и вспомнить. К счастью, фотография сорокалетней давности отношения между подругами не испортила. В итоге они обе посмеялись над ситуацией и с удовольствием поностальгировали о молодых годах.