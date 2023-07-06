Фото юного Феди Курочкина из «Тайн следствия» разочаровало народ: как в актеры взяли

Александр Новиков прославился благодаря роли Курочкина в популярном проекте «Тайны следствия». В фильмографии артиста десятки ролей, но далеко не все из них запомнились публике. При взгляде на первые съемки Новикова зрители поражаются: и как его могли взять в актеры?

Артист происходит из петербургской семьи врачей. Его родители рассчитывали, что сын будет медиком и продолжит семейное дело. Александр надежд родителей не оправдал и уже в школе решил стать актером. В театральный институт в Ленинграде Новиков поступил с первой попытки, а после устроился в театр Ленсовета.

В том же году Новиков начал сниматься и в кино. Его первой ролью был Белоглазов в картине Виталия Мельникова «Царская охота». Фильм вышел в 1990 году, и в молодом человеке сложно узнать любимого зрителями капитана Курочкина. Поклонники недоумевают, что такого простачка могли взять в кино.