Фото внука Талькова шокировало народ: вот что привлекло внимание

Игорь Тальков погиб в 1991 году, однако интерес к культовому артисту не ослабевает до сих пор. Дотошные поклонники на последнем фото, опубликованном сыном певца, заметили удивительную деталь.

Один из внуков умершего Талькова поразительно похож на знаменитого дедушку. Фолловеры тут же отметили шокирующее сходство между тремя поколениями знаменитой семьи.

Однако если вдуматься, то ничего магического в замеченной фанатами детали нет. И отец, и сын, и внуки действительно фантастически похожи. Правда, учитывая родственные отношения, удивляться такому довольно странно.