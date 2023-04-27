Фото внука Надежды Бабкиной перепугало народ не зря: убедитесь сами

Сегодня Надежда Бабкина может гордиться не только своим творчеством, но и прекрасными внуками. Она с любовью и нежностью рассказывает о каждом из них и, похоже, строит грандиозные планы относительно их будущего.

К примеру, 13-летний наследник артистки решил пойти по стопам своей известной бабушки. Георгий уже готов выступать на сцене и даже накопил деньги, чтобы оплачивать проезд до театра. Певица также публикует в соцсетях личные фото с внуком, и пользователи всегда восхищаются светловолосым мальчиком с лучезарной улыбкой. Однако знаменитая женщина с каждым разом получает все меньше комплиментов в свой адрес. А один снимок и вовсе напугал людей. На нем народная любимица выглядит как кукла с неестественным выражением лица.