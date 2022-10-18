Фото: в этой бабушке никто не узнает красотку, которую хотели все в СССР

В 1980-е годы британская певица и топ-модель Саманта Фокс была одной из самых желанных девушек на одной шестой части суши. Постеры с ее изображением украшали многие советские квартиры, а также кабины водителей-дальнобойщиков.

Сама исполнительница шлягера Touch Me очень спокойно относилась к своей популярности. «Господь дал мне тело, и я знаю, что оно сделало многих счастливыми. В этом нет абсолютно никакого противоречия», — рассказала она как-то журналистам.

Сейчас Саманте 56 лет, ее годы уже берут верх над некогда сексапильной внешностью. Это отмечают даже самые преданные из ее поклонников: «Вы свежие фото видели? Там, увы, даже пластика не поможет», «Портрет Дориана Грея наоборот». И это еще далеко не самые нелицеприятные комментарии в адрес Фокс.

Самой поп-звезде возраст не мешает по-прежнему любить музыку и заниматься творчеством, а также регулярно радовать своих поклонников исполнением старых хитов.