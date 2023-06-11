Фото тайной дочери Наоми Кэмпбелл слили в Сеть: с матерью ничего общего

«Черная пантера» Наоми Кэмпбелл всеми силами пыталась скрыть лицо своей дочери, но в итоге ее старания пошли насмарку. Недавно в Сети появились кадры с двухлетней малышкой, которую мама держала на руках.

Интернет-пользователи тут же ринулись обсуждать внешность девочки и искать у нее черты Наоми. К их разочарованию и удивлению, дочь совсем не похожа на свою звездную маму. Возможно, из-за того, что ее кожа значительно светлее, чем у Кэмпбелл.

О девочке не так много информации. Наоми постаралась, чтобы в Сеть не просочились данные об отце малышке и даже ее имя. Известно лишь, что дочь Кэмпбелл выносила суррогатная мать. Сама звезда подиума утверждает, что ее ребенок родной, а не приемный. Модель приняла решение не показывать дочь публике до определенного возраста, чтобы не травмировать девочку.

Вот как российские пользователи Сети отреагировали на снимки 53-летней Наоми с дочерью: «Малышка — настоящий ангелочек», «Красавица растет», «Дочка — невероятная лапочка!», «Куколка. Наоми позаботилась, чтобы папа был белокожий и красивый».