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Киноафиша Статьи Фото сыновей Аллочки из «Универа» оказалось в центре внимания: вот что заметили люди

Фото сыновей Аллочки из «Универа» оказалось в центре внимания: вот что заметили люди

13 июля 2023 19:45
Фото сыновей Аллочки из «Универа» оказалось в центре внимания: вот что заметили люди

Братья растут красавцами.

Мария Кожевникова успела не только карьеру построить, но и стать многодетной мамой. Своему гражданскому мужу Евгению Васильеву актриса родила троих сыновей — Ивана, Максима и Василия.

Долгое время поклонникам приходилось гадать, как же выглядит младший наследник пары. Лицо ребенка Аллочка из «Универа» показала только тогда, когда ему исполнилось четыре года. С тех пор знаменитость часто балует фанатов в социальных сетях кадрами, на которых семья запечатлена в полном составе.

Один из таких снимков, где братья запечатлены вместе, наделал немало шума. Увидев мальчиков рядом, люди заметили одну любопытную деталь.

Фолловеры отметили поразительное сходство Василия с мамой, в то время как Иван и Максим выглядят словно близнецы и пошли в отца.

Фото сыновей Аллочки из «Универа» оказалось в центре внимания: вот что заметили люди

«Вася — ваш, старшие — копия папы», «Младший на вас похож», «Младший похож на маму. Красавец», — обменялись мнениями интернет-пользователи.

Фото: Кадр из сериала «Универ», соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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