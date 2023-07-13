Фото сыновей Аллочки из «Универа» оказалось в центре внимания: вот что заметили люди
Братья растут красавцами.
Мария Кожевникова успела не только карьеру построить, но и стать многодетной мамой. Своему гражданскому мужу Евгению Васильеву актриса родила троих сыновей — Ивана, Максима и Василия.
Долгое время поклонникам приходилось гадать, как же выглядит младший наследник пары. Лицо ребенка Аллочка из «Универа» показала только тогда, когда ему исполнилось четыре года. С тех пор знаменитость часто балует фанатов в социальных сетях кадрами, на которых семья запечатлена в полном составе.
Один из таких снимков, где братья запечатлены вместе, наделал немало шума. Увидев мальчиков рядом, люди заметили одну любопытную деталь.
Фолловеры отметили поразительное сходство Василия с мамой, в то время как Иван и Максим выглядят словно близнецы и пошли в отца.
«Вася — ваш, старшие — копия папы», «Младший на вас похож», «Младший похож на маму. Красавец», — обменялись мнениями интернет-пользователи.