Фото сыновей Аллочки из «Универа» оказалось в центре внимания: вот что заметили люди

Мария Кожевникова успела не только карьеру построить, но и стать многодетной мамой. Своему гражданскому мужу Евгению Васильеву актриса родила троих сыновей — Ивана, Максима и Василия.

Долгое время поклонникам приходилось гадать, как же выглядит младший наследник пары. Лицо ребенка Аллочка из «Универа» показала только тогда, когда ему исполнилось четыре года. С тех пор знаменитость часто балует фанатов в социальных сетях кадрами, на которых семья запечатлена в полном составе.

Один из таких снимков, где братья запечатлены вместе, наделал немало шума. Увидев мальчиков рядом, люди заметили одну любопытную деталь.

Фолловеры отметили поразительное сходство Василия с мамой, в то время как Иван и Максим выглядят словно близнецы и пошли в отца.