Фото страстных поцелуев Бондаренко и Бузовой утекли в Сеть: народ ошарашен

Личная жизнь Ольги Бузовой уже не первый год является предметом обсуждения общественности. Развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, интрижка с рэпером Давой — это неполный список похождений звезды. На этот раз певицу заподозрили в очередном романе.

На протяжении нескольких месяцев ходят слухи, что у артистки отношения с 38-летним Станиславом Бондаренко. В апреле звезда «Стритрейсеров» засветилась в клипе Бузовой на песню «Верни»: знаменитости сыграли влюбленную пару.

Сегодня в соцсетях Ольги Бузовой появились совместные кадры с актером. Женатый Бондаренко опрокинул певицу на стол и впился в нее губами. Фанаты бурно отреагировали на пост звезды «Дома-2».