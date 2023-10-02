Фото страстных поцелуев Бондаренко и Бузовой утекли в Сеть: народ ошарашен
Парочка не стесняется своих чувств.
Личная жизнь Ольги Бузовой уже не первый год является предметом обсуждения общественности. Развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, интрижка с рэпером Давой — это неполный список похождений звезды. На этот раз певицу заподозрили в очередном романе.
На протяжении нескольких месяцев ходят слухи, что у артистки отношения с 38-летним Станиславом Бондаренко. В апреле звезда «Стритрейсеров» засветилась в клипе Бузовой на песню «Верни»: знаменитости сыграли влюбленную пару.
Сегодня в соцсетях Ольги Бузовой появились совместные кадры с актером. Женатый Бондаренко опрокинул певицу на стол и впился в нее губами. Фанаты бурно отреагировали на пост звезды «Дома-2».
«Оля, вы не боитесь, что вас убьет его жена?», «Ух ты... как горячо!», «Красиво, конечно! Но, насколько я знаю, Стас женат», «Страсти кипят», — комментировали фото пользователи.