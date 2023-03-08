Фото секс-символа советского кино вас ужаснет: он ровесник Брэда Питта

Порой бывает трудно даже предположить, какой у человека возраст на самом деле. И это неудивительно, поскольку на внешность влияет сразу множество факторов. В том числе образ жизни, окружающая среда и особенности организма. Однако иногда ровесники слишком сильно отличаются друг от друга.

Например, Михаил Ефремов и Брэд Питт действительно родились в один год. Но, глядя на первого, кажется, что это ошибка или опечатка. Российский актер выглядит гораздо старше, а из-за всех пережитых потрясений даже в его глазах читаются усталость и разочарование.

Раньше он сводил девушек с ума благодаря своей аристократической внешности и пронзительно голубыми глазам, которые могли очаровать любую зрительницу. Однако сейчас Михаил утратил свой былой шарм, а глубокие морщины и второй подбородок лишь усугубляют ситуацию и не добавляют артисту привлекательности.