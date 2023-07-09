Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Фото преобразившейся Карпович взорвало Сеть: копия жены Прилучного

Фото преобразившейся Карпович взорвало Сеть: копия жены Прилучного

9 июля 2023 21:00
Фото преобразившейся Карпович взорвало Сеть: копия жены Прилучного

Перевоплощение актрисы не прошло незамеченным.

Мирослава Карпович изменилась до неузнаваемости. Актриса выложила новые фото, которые привели публику в восторг. Павлу Прилучному впору кусать локти — на фоне Мирославы его жена уже не кажется такой красоткой, как раньше.

После развода Прилучного с Агатой Муцениеце Карпович не ругал только ленивый. Девушку обвиняли в том, что она окрутила актера еще до развода и считали разлучницей. Но пара долго не продержалась, а вскоре Прилучный тайно женился на актрисе из Армении.

Похудевшая Карпович стала подозрительно напоминать поклонникам новую жену Прилучного Зепюр Брутян. Она выбирает похожие образы для фото, сделала почти такие же ресницы и брови, как у знойной армянки. Возможно, обе девушки просто следуют трендам или ходят к одному бровисту. Но поклонники считают, что такое сходство не может быть совпадением — скорее Мирослава хочет доказать бывшему, что тот сделал неверный выбор.

Фото преобразившейся Карпович взорвало Сеть: копия жены Прилучного
Фото: Legion-Media, соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше