Фото преобразившейся Карпович взорвало Сеть: копия жены Прилучного

Мирослава Карпович изменилась до неузнаваемости. Актриса выложила новые фото, которые привели публику в восторг. Павлу Прилучному впору кусать локти — на фоне Мирославы его жена уже не кажется такой красоткой, как раньше.

После развода Прилучного с Агатой Муцениеце Карпович не ругал только ленивый. Девушку обвиняли в том, что она окрутила актера еще до развода и считали разлучницей. Но пара долго не продержалась, а вскоре Прилучный тайно женился на актрисе из Армении.

Похудевшая Карпович стала подозрительно напоминать поклонникам новую жену Прилучного Зепюр Брутян. Она выбирает похожие образы для фото, сделала почти такие же ресницы и брови, как у знойной армянки. Возможно, обе девушки просто следуют трендам или ходят к одному бровисту. Но поклонники считают, что такое сходство не может быть совпадением — скорее Мирослава хочет доказать бывшему, что тот сделал неверный выбор.