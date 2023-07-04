Фото повзрослевшей дочери Киркорова вызывает отвращение: внимание на руки
Скромности наследнице артиста не занимать.
Филипп Киркоров любит роскошь во всем, и эта любовь передалась его обожаемой дочери. В 12 лет Алла-Виктория уже не понаслышке знает, что такое маникюр. Но вид ее рук вызывает у публики не восхищение, а отвращение.
В соцсетях поп-король отечественной эстрады опубликовал видео, где поздравляет сына Мартина с днем рождения. Засветилась в ролике и наследница артиста. В кадр попали руки девочки. И вот тут у поклонников бывшего мужа Аллы Пугачевой волосы встали дыбом.
Алла-Виктория носит длинные острые ногти, покрытые гель-лаком. Интернет-пользователи заметили, что звездная наследница уж слишком рано повзрослела и выглядит с таким маникюром нелепо и вызывающе.
«Вот это ногти у девочки», «Слишком короткие для дочери Киркорова», «Я не ханжа, но в 12 лет такие длинные ногти? Вульгарно очень», «Все в шоке от ногтей Аллы-Виктории», — возмутились россияне в комментариях.