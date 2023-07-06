Фото повзрослевшей дочери Безрукова вызвало споры в Сети: дело вот в чем
Поклонники активно обсуждают семейные снимки артиста.
Сергей Безруков и Анна Матисон впервые стали родителями летом 2016 года, когда родилась их дочь Маша. Артисты воспитывают свою наследницу в любви и заботе, стараясь оберегать от излишнего внимания публики. Поэтому каждый снимок девочки не проходит мимо преданных поклонников.
Так, в своих социальных сетях звезда «Бригады» поделился серией фотографий, приурочив запись ко дню рождения дочери. На снимках он позирует вместе с именинницей и другими детьми, а в подписи рассказывает, как именно прошел знаменательный день.
Трогательная запись разделила подписчиков Безрукова на два лагеря. Обсуждая кадр, они пытались решить, на кого именно похожа 7-летняя Маша. И если часть фанатов уверена, что девочка унаследовала черты своего отца, то другие поклонники думают совершенно иначе.
«Маша — ваша копия», «Удивительно, насколько дочка похожа на маму», «С мамой — одно лицо»,
— мнения фанатов разделились.