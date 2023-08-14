Фото отощавшей Гагариной откровенно пугают: как щепка, даже бровей не видно

Полина Гагарина продолжает отдыхать на теплых берегах. Со своими подписчиками в социальных сетях она делится снимками с пляжа. Но фанаты все больше переживают за состояние певицы. Девушка становится все тоньше с каждым кадром.

На очередных фотографиях Полина позирует в бикини цвета хаки. Артистка сидит на камнях у воды без макияжа — на лице едва заметны даже брови. Сама певица пожаловалась, что они совсем выгорели от яркого южного солнца.

Но беспокойство подписчиков вызывает не это, а сильная худоба артистки. Ноги Полины кажутся тонкими, как соломинки, а на теле нельзя найти ни капли жировых отложений. Гагарину не раз упрекали в чрезмерном увлечении похудением и подозревали в расстройстве пищевого поведения. Сама певица оправдывалась тем, что в таком случае у нее бы не было таких подтянутых мышц. Но на фотографиях в бикини не заметно и какой-либо мускулатуры.