Фото особенной дочери Бондарчука слили в Сеть: выросла красавицей

Федор Бондарчук не любит говорить о личной жизни, особенно о своей дочери от первой жены Светланы Бондарчук. Звездная наследница появилась на свет в 1999 году. Роды были преждевременными, и врачи поставили Варваре неутешительный диагноз — детский церебральный паралич.

Долгое время знаменитости скрывали от широкой общественности тот факт, что в их семье появился тяжелобольной ребенок. Со временем правда вышла наружу, но показывать Варвару публике экс-супруги не спешили.

Теперь же фото особенной дочери Бондарчука слили в Сеть. Кадр в своих социальных сетях опубликовала Светлана, сопроводив его поздравлением с Днем матери. Интернет-пользователи остались в восторге от того, как выглядит наследница режиссера и модели.

Подписчики звезды отметили, что ее дочь выросла настоящей красавицей.