Фото опозорившейся на свадьбе Варум слили в Сеть: даже смотреть стыдно

Анжелика Варум и Леонид Агутин являются завидной парой российского шоу-бизнеса. Они вместе больше 20 лет, и за эти годы супруги никогда не дискредитировали себя. Но недавно в Сеть слили фото, на которой Варум предстала в неприглядном виде.

Снимок был сделан на свадьбе Анжелики и Леонида. Скандальный кадр промелькнул в клипе «Половина сердца», который был сделан в честь торжественного мероприятия. Варум предстала в чересчур экстравагантном наряде: на певице не было юбки, сверху надета майка, а на ней для приличия белый длинный пиджак. Жених тоже отличился и предстал в шлепанцах и во фраке на обнаженное тело.

Такой выходки от интеллигентной и всегда сдержанной Варум никто не ожидал. Поклонники гадают: то ли она пошла на поводу у более раскрепощенного партнера, то ли медовый месяц был настолько страстным, что молодожены забыли о рамках приличия.

В любом случае пара Варум и Агутина получилась крепкой и счастливой на зависть многим коллегам.