Фото новорожденной дочери Ковальчук и Чумакова вызвало споры в Сети: повод не самый приятный

Неожиданно для россиян Юлия Ковальчук поделилась радостной новостью о прибавлении в семье. Но в ответ артистка получила не только массу поздравлений.

В социальных сетях супруга Алексея Чумакова опубликовала фото новорожденной дочери, сообщив, что теперь их четверо. Трогательный снимок, на котором запечатлены крохотные ножки малышки, вызвал жаркие споры среди подписчиков.

Нашлись те, кто не поверил, что вторую наследницу экс-солистка группы «Блестящие» выносила сама. Поклонники решили, что Ковальчук не смогла бы до последнего скрывать свое интересное положение. К тому же ранее Чумаков опроверг слухи о беременности возлюбленной. Теперь звезду просят поделиться контактами агентства, с помощью которого можно найти сурмаму.

«Даже не знала, что вы беременны», «Про суррогатную мать не слышали?», «В наше время совсем не обязательно быть беременной, чтобы стать мамой», «А я думаю, что она могла и сама родить», — обмениваются мнениями фолловеры.

Между тем сама исполнительница не обращает на эти разговоры никакого внимания.