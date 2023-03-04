Фото не для слабонервных: что стало с сыном-уголовником советского Шерлока Холмса

В жизни Василия Ливанова, известного по роли Шерлока Холмса, было немало потрясений. Пожалуй, самым страшным оказалось то, что его сын вырос убийцей.

Борис Ливанов мог стать популярным актером, ведь для этого у него был полный «комплект»: интересная внешность, авторитет отца в кинематографических кругах, талант. Но наследник Холмса пошел по кривой дорожке.

Ливанов-младший оказался замешан в пьяной драке, в результате которой погиб один человек. В его смерти и обвинили Бориса, который наутро ничего не помнил о произошедшем. В итоге Ливанова приговорили к десяти годам строго режима, хотя он так и не сознался в содеянном. Борис отсидел пять с лишним лет и вышел по УДО. Позднее он назвал всю эту историю мутной.

Постепенно Ливанов вернулся к нормальной жизни. Фанаты Холмса полагают, что сын их кумира ушел в эзотерику: Борис нарастил белые длинные волосы как у эльфа и обвешался разными аксессуарами. Кроме того, он отпустил бороду и стал выглядеть старше своего отца, на которого очень похож. О своей жизни Ливанов-младший рассказал на передаче «Судьба человека ».