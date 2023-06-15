Фото мужа Глафиры Тархановой неприятно удивило народ: даже смотреть тяжело

Одна из главных красавиц отечественного кино Глафира Тарханова состоялась не только в карьере. У актрисы верный и любящий муж Алексей Фаддеев, от которого она родила четверых сыновей. Однако не все поклонники Глафиры одобряют ее выбор, ведь супруг далеко не красавец.

Тарханова познакомилась со своим избранником на съемках картины «Главный калибр». Фаддеев сразу же понравился актрисе своей экзотичной внешностью. Глафире показалось, что он похож на испанца или итальянца.

Увы, но с годами Алексей изменился в худшую сторону. Его лицо стало суровым и брутальным, а взгляд — жестким и каким-то «чугунным». Даже на фото Фаддеева смотреть тяжело — настолько удручающее впечатление производит актер.

Поклонники артистки были возмущены ее выбором, ведь с такой внешностью она могла бы выбрать себе эталонного красавца. Но саму Глафиру суровый вид мужа ничуть не смущает и не отталкивает. Своим обаянием и улыбчивостью она «разбавляет» общую картину.