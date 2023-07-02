Фото моложавой матери Ольги Орловой произвело фурор: ее бы в Голливуд

Ольга Орлова недавно во второй раз стала мамой. На своей страничке певица выложила фотографию с маленькой дочкой и своей мамой Галиной. Подписчики звезды пришли в восторг от трех красавиц на фото.

Ольге Орловой уже исполнилось 45 лет, а Галине Егоровне — 75. Фанаты отметили, что на снимке не сразу можно понять, кто тут мама, а кто бабушка. Галина Егоровна выглядит так хорошо для своих лет, что ее никак нельзя принять за мать такой взрослой дочери.

Несмотря на седые волосы, Галина Егоровна выглядит очень молодо и элегантно. Она носит стильную стрижку и явно ухаживает за собой. Искусственного омоложения на лице женщины фанаты не заметили, но при этом она выглядит немногим старше своей дочери. Многие подписчики Ольги заметили, что с такой красотой ее маме стоило бы играть в Голливуде.

Комментаторы также отмечали, что маленькая Агата намного больше похожа на бабушку, чем на саму певицу.