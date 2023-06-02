Фото Маши из фильма «Полынь — трава горькая» шокировало народ: такого никто не ожидал

Драма «Полынь — трава горькая» сыграла в жизни Ольги Прохоровой ключевую роль, прославив ее не только на весь Союз, но и за пределами большой страны. Актрисе досталась непростая работа, но именно в ее исполнении бедная Маша получилась невероятно многогранной героиней. К тому же талантливую красавицу даже попросили представить фильм за рубежом.

Так она и познакомилась с молодым канадским дипломатом. Чувства захлестнули влюбленных, и вскоре они поженились. Артистка переехала к мужу и перестала сниматься в советском кино. Впрочем, за океаном ей снова удалось стать востребованной актрисой. Однако звездная болезнь и тщеславие сподвигли Прохорову на переезд в США. Но в Голливуде она не нашла для себя места и теперь вынуждена жить на маленькое пособие по инвалидности.

Непростые условия и потеря любимой работы сильно сказались на кинодиве. И сегодня ее внешность скорее шокирует публику, чем вызывает восхищение. У Ольги Ефимовны глубокие морщины по всему лицу и полный отчаяния взгляд.