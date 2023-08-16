Фото Королевой без макияжа вызвало бурные споры: понравилось не всем

Наташа Королева регулярно рассказывает о своей жизни в социальных сетях. Артистка не стесняется публиковать весьма откровенные записи. И некоторые из этих записей шокируют ее многочисленных подписчиков.

Так, несколько дней назад на странице звезды появился ролик, на котором она хвастается преображением. В начале видео певица предстает без косметики, а после — при полном параде.

Как отметили поклонники, Королевой не нужно было показывать, как она выглядит без макияжа. По их мнению, такие «честные» кадры женщинам ее возраста нужно оставлять в домашних архивах. Другие же похвалили знаменитость за смелость, отметив ее естественную красоту.