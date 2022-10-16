Фото: как выглядит дочь Якубовича, и почему ее считают «не от мира сего»

В 1998 году Леонид Якубович во второй раз стал отцом: на свет появилась его младшая дочь Варвара. Как были уверены поклонники, наследница знаменитости пойдет по стопам отца и построит успешную карьеру на телевидении, однако она выбрала себе совершенно иную судьбу.

Еще с раннего детства Варвара отличалась упорством и амбициозностью. Однако никогда не хотела пользоваться преимуществами своей фамилии. Поэтому при первой возможности стала носить фамилию матери, чтобы никак не ассоциироваться со знаменитым ведущим.

Судя по социальным сетям, наследница Якубовича увлекается косплеем: она перевоплощается в различных героев, шьет их костюмы и встречается с единомышленниками. Также она занимается музыкой, выпуская этнические композиции под псевдонимом Barbara Vido.

Далеко не все поклонники Якубовича оценили образ жизни его дочери. В последнее время за ней закрепилась репутация «странной» девушки, которая совсем не похожа на дочь всероссийской знаменитости.

О своей жизни Варвара рассказывает в личных блогах. В комментариях многие поклонники отмечают, что никогда бы не догадались о ее родстве с легендой «Поля чудес». Дело в том, что Варвара внешне походит больше на свою мать, а последние годы она красит волосы в ярко-красный цвет, который, как она считает, подчеркивает ее индивидуальность.