Фото избавившейся от парика Татьяны Васильевой ужаснуло народ: вот в чем причина

Экстравагантная Татьяна Васильева любит эпатировать публику. Так, недавно актриса предстала перед общественностью без парика, чем ужаснула присутствующих.

Татьяна Григорьевна без тени стеснения сняла «липовую» шевелюру в известном ток-шоу и продемонстрировала себя во всей красе. Актриса сверкнула блестящей лысиной, чем шокировала зрителей. Они начали аплодировать звезде и восхитились ее смелостью.

Однако у многих безволосая Васильева вызвала отвращение и ужас. Ее голова походила на бильярдный шар, а лысина лишь подчеркнула брутальные черты лица актрисы. Татьяна Григорьевна призналась, что ее парик сделан не из волос, а из водорослей. Он пропускает воздух, что позволяет носить его несколько часов подряд.

76-летняя актриса любит шокировать не только публику, но и коллег. Она часто импровизирует во время спектаклей. Однажды Васильева сняла парик, когда играла любовную сцену с актером. Тот, конечно, удивился, но выкрутился из ситуации.