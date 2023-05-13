Фото избавившейся от парика Татьяны Васильевой ужаснуло народ: вот в чем причина
Актриса ничего не стесняется.
Экстравагантная Татьяна Васильева любит эпатировать публику. Так, недавно актриса предстала перед общественностью без парика, чем ужаснула присутствующих.
Татьяна Григорьевна без тени стеснения сняла «липовую» шевелюру в известном ток-шоу и продемонстрировала себя во всей красе. Актриса сверкнула блестящей лысиной, чем шокировала зрителей. Они начали аплодировать звезде и восхитились ее смелостью.
Однако у многих безволосая Васильева вызвала отвращение и ужас. Ее голова походила на бильярдный шар, а лысина лишь подчеркнула брутальные черты лица актрисы. Татьяна Григорьевна призналась, что ее парик сделан не из волос, а из водорослей. Он пропускает воздух, что позволяет носить его несколько часов подряд.
76-летняя актриса любит шокировать не только публику, но и коллег. Она часто импровизирует во время спектаклей. Однажды Васильева сняла парик, когда играла любовную сцену с актером. Тот, конечно, удивился, но выкрутился из ситуации.