Фото из первого фильма Баталова заставит ахнуть: таким актера еще не видели

Алексей Баталов сыскал славу всемирно известного артиста после премьеры фильмов «Летят журавли» и «Москва слезам не верит». Первая картина получила высшую награду на Каннском кинофестивале, а вторая завоевала «Оскар». Кроме того, актер появлялся в таких фильмах, как «Звезда пленительного счастья» и «Девять дней одного года», а также был настоящим любимцем самой разнообразной публики. Однако мало кто знает, с чего началась столь звездная карьера.

Оказывается, актер, сценарист и режиссер Баталов впервые появился в забытом всеми фильме «Зоя», вышедшем на экраны в 1944 году. Картина посвящена партизанке Зое Космодемьянской, в ней прекрасно показана хроника военных лет. Сегодня увидеть эту ленту практически невозможно: за долгие годы пленка сильно стерлась и пострадала. Но на немногих сохранившихся кадрах можно увидеть юного Баталова.

Во время съемок фильма артисту едва исполнилось 16 лет, поэтому выглядит он совсем не так, как в знакомых лентах. На кадрах у подростка высокая прическа, густые брови и пухлые щеки. Роль в картине была эпизодической, Баталов появлялся всего на несколько секунд, так что его даже не стали указывать в титрах. Но именно благодаря участию в этом проекте через десять лет ему сделали предложение о съемках в фильме «Большая семья», а еще через три года — в картине «Летят журавли».