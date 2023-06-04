Фото Ирины Безруковой без ретуши ужаснет любого: никакие процедуры не спасают

Ирина Безрукова всегда была одной из первых красавиц отечественного кинематографа. Тем горестнее осознавать тот факт, что артистка резко постарела и растеряла все свое очарование.

Если на снимках в социальных сетях экс-возлюбленная Сергея Безрукова выглядит привлекательно, то ее внешность на фото без ретуши ужаснет любого. Лицо 58-летней знаменитости покрыто глубокими морщинами, а шея — кольцами Венеры.

Видимо, никакие косметические манипуляции уже не спасают звезду экрана. Ложиться под нож, чтобы вернуть себе молодость, Безрукова не желает. Знаменитость называет себя ярой противницей пластики. Будучи актрисой, она хочет сохранить свою естественную мимику, поэтому обходится лишь легкими уходовыми процедурами. Однако в случае Безруковой, кажется, пора переходить к более кардинальным мерам.