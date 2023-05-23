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Фото Гурцкой без очков спровоцировало жаркий спор в Сети: вот в чем дело

23 мая 2023 17:45
Фото Гурцкой без очков спровоцировало жаркий спор в Сети: вот в чем дело

Звезду подозревают в обмане.

Диана Гурцкая никогда не появлялась на сцене без черных очков. Певица родилась незрячей, поэтому на публике не расстается со своим аксессуаром.

Тем не менее артистка решилась на откровенную фотосессию, в ходе которой позировала без очков. Получившиеся снимки спровоцировали в Сети жаркий спор. Интернет-пользователи обвинили знаменитость в обмане. Многие предположили, что Диана намеренно лгала о своем диагнозе, чтобы создать красивую легенду и покорить отечественный шоу-бизнес.

«Она не слепая, а у нее очень сильное косоглазие, от этого плохое зрение», «Да не слепая она, уже давно об этом разговор идет, это для пиара было сделано!» — раскусили звезду в Сети.

Впрочем, есть и другие пользователи, уверенные в том, что Гурцкая действительно ничего не видит.

Фото Гурцкой без очков спровоцировало жаркий спор в Сети: вот в чем дело

«Кто ради пиара будет всю жизнь изображать слепую?», «Конечно, она слепая. В Интернете можно найти ее выступления, когда она ребенком была. Операции у нее были, но ничего не помогло», — выступили в защиту певицы поклонники.

Фото: Global Look Press, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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