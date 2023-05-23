Фото Гурцкой без очков спровоцировало жаркий спор в Сети: вот в чем дело
Звезду подозревают в обмане.
Диана Гурцкая никогда не появлялась на сцене без черных очков. Певица родилась незрячей, поэтому на публике не расстается со своим аксессуаром.
Тем не менее артистка решилась на откровенную фотосессию, в ходе которой позировала без очков. Получившиеся снимки спровоцировали в Сети жаркий спор. Интернет-пользователи обвинили знаменитость в обмане. Многие предположили, что Диана намеренно лгала о своем диагнозе, чтобы создать красивую легенду и покорить отечественный шоу-бизнес.
«Она не слепая, а у нее очень сильное косоглазие, от этого плохое зрение», «Да не слепая она, уже давно об этом разговор идет, это для пиара было сделано!» — раскусили звезду в Сети.
Впрочем, есть и другие пользователи, уверенные в том, что Гурцкая действительно ничего не видит.
«Кто ради пиара будет всю жизнь изображать слепую?», «Конечно, она слепая. В Интернете можно найти ее выступления, когда она ребенком была. Операции у нее были, но ничего не помогло», — выступили в защиту певицы поклонники.