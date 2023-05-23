Фото Гурцкой без очков спровоцировало жаркий спор в Сети: вот в чем дело

Диана Гурцкая никогда не появлялась на сцене без черных очков. Певица родилась незрячей, поэтому на публике не расстается со своим аксессуаром.

Тем не менее артистка решилась на откровенную фотосессию, в ходе которой позировала без очков. Получившиеся снимки спровоцировали в Сети жаркий спор. Интернет-пользователи обвинили знаменитость в обмане. Многие предположили, что Диана намеренно лгала о своем диагнозе, чтобы создать красивую легенду и покорить отечественный шоу-бизнес.

«Она не слепая, а у нее очень сильное косоглазие, от этого плохое зрение», «Да не слепая она, уже давно об этом разговор идет, это для пиара было сделано!» — раскусили звезду в Сети.

Впрочем, есть и другие пользователи, уверенные в том, что Гурцкая действительно ничего не видит.