Фото Джанабаевой без макияжа вызывает массу вопросов: вы не поверите своим глазам

Годы совсем не сказываются на внешности певицы.

Альбина Джанабаева стала известна благодаря участию в группе «ВИА Гра». В течение восьми лет артистка выступала в составе популярного коллектива, а после его закрытия начала заниматься сольной карьерой.

За прошедшие годы певица выпустила сольный альбом «Он мое все» и десятки синглов и видеоклипов. Помимо этого, она занимается и дубляжом иностранных мультфильмов. Например, фанаты могли слышать ее голос в двух частях «Ледникового периода».

О своей жизни Джанабаева рассказывает в социальных сетях. Певица активно развивает свой блог и регулярно делится снимками, которые не оставляют без внимания фанаты. Особенно при этом поклонники ценят кадры, на которых артистка предстает без косметики. По мнению пользователей Сети, 43-летняя Джанабаева выглядит значительно моложе своих лет и совсем не изменилась за прошедшие годы.

«Настоящая красавица», «Совсем не стареет», «Вы, как девочка, не меняетесь с „ВИА Гры“», — пишут поклонники.

При этом многие фанаты регулярно пытаются узнать у исполнительницы секреты ее красоты, но Джанабаева игнорирует эти вопросы.