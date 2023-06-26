Фото дочери советского Монте-Кристо шокировало народ: такого сходства никто не ждал

Ольга — младшая дочь актера Виктора Авилова. Она унаследовала от отца не только актерский талант, но и яркую, необычную внешность.

Ольга с юных лет мечтала продолжить актерскую династию и после школы поступила в ГИТИС. Сегодня она не только снимается в фильмах и сериалах, но и блистает на сцене театра на Юго-Западе, где когда-то играл и ее отец.

Поклонники не устают удивляться схожести отца и дочери. Хотя черты Ольги намного мягче и изящнее, чем у Виктора, фамильное сходство поразительно сильно. Актриса унаследовала самое яркое качество своего папы — большие голубые глаза, которые позволяют играть любую сцену без слов.

Ольга исполняет не только серьезные драматические роли, у девушки недюжинный комедийный талант. В сочетании с необычной внешностью это дает ей огромный диапазон ролей. Крупных ролей актриса пока не получила, но с такими данными хочется верить, что ее триумф не за горами.