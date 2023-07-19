Фото дочерей Жигунова поставит в тупик любого: ни за что не угадаете, где родная наследница, а где – приемная

Сергей Жигунов дважды стал отцом. Когда актер женился на Вере Новиковой, то удочерил ее наследницу от предыдущего брака Анастасию. А затем у возлюбленных появился и общий ребенок — Мария.

В Сети можно увидеть фотографии обеих дочерей артиста. Но при этом сразу понять, кто из них родная, а кто — приемная, практически невозможно. Удивительно, но Анастасия внешне гораздо больше похожа на Жигунова, чем Мария.

Зато младшая дочь унаследовала от отца любовь к кинематографу. Правда, решила стать не актрисой, а режиссером. Наладила она и личную жизнь. Наследница Жигунова вышла замуж. К слову, Анастасия также успела поставить штамп в паспорте.

В 2020 году Сергей и Вера развелись. Актер встретил новую любовь — журналистку Викторию Ворожбит. Однако это нисколько не мешает ему поддерживать связь с дочками, которые поняли и приняли выбор своего отца.