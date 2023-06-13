Фото Бородиной без фильтров шокировало людей: их легко понять

Ксения Бородина часто подвергается травле за любовь к ретуши и фильтрам. В своих социальных сетях звезда всегда выглядит превосходно, и интернет-пользователи ищут в этом подвох.

Ранее в Интернет попал снимок телеведущей без капли фотошопа. Знаменитость побывала в ресторане знаменитого повара Нусрета Гекче в Дубае. В своем блоге Бородина выложила совместный снимок с кулинаром, на котором, как обычно, выглядела словно кукла.

Однако Ксения вряд ли могла предположить, что Гекче опубликует на своей странице ее фотографию. При этом Нусрет не использовал фильтры, поэтому показал своей многомиллионной аудитории Бородину такой, какая она есть в реальной жизни.

Фото телеведущей без фильтров шокировало народ. Хейтеры были обескуражены, поскольку привыкли, что между внешностью звезд в соцсетях и в реальности есть огромная разница. Но даже без ретуши Ксения невероятно красива и привлекательна.