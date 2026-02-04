«Форсаж 11» вернется к уличным гонкам, но не к здравому смыслу: судя по первым анонсам, франшиза достигла пика абсурдности

«Форсаж 11» выйдет в 2028 году, и это будет «возвращение к истокам» — так обещает Вин Дизель. Команда Торетто наконец-то слезет с орбиты и сконцентрируется на уличных гонках. Но одна старая привычка франшизы никуда не денется: абсолютно безумные названия.

Новый фильм назовут «Fast Forever» («Форсаж: Навсегда»), и это идеальная кульминация 23-летней истории, где слова «Fast» и «Furious» подчинялись хаосу в голове маркетологов.

Начнем с начала. Первый фильм назывался «The Fast and the Furious». Потом был «2 Fast 2 Furious» — видимо, создатели думали, что зрители не запомнят цифру «2», если не повторят ее дважды. Чтобы избежать тройки в заголовке, третью часть обозвали «The Fast and the Furious: Tokyo Drift» — длинно, но хоть понятно.

А дальше началась словесная шизофрения.

Четвертый выкинул артикли и вновь стал «Fast & Furious» — будто это ремейк.

Пятый — «Fast Five», и слово «Furious» внезапно пропало.

Шестой — «Fast & Furious 6», и «Furious» так же внезапно вернулось.

Седьмой — «Furious 7», теперь уже «Fast» исчезло.

Восьмой — каламбур «The Fate of the Furious» (Fate звучит как F8).

Девятый ввел подзаголовок-приставку «F9: The Fast Saga».

Десятый взял моду на римские цифры — «Fast X».

И вот теперь — «Fast Forever», который звучит как финальный, прощальный аккорд. Но мы же говорим про одиннадцатый фильм в серии, где уже десять раз «возвращались к истокам» и трижды «заканчивали сагу».

Название «Навсегда» — это либо крик отчаяния маркетологов, у которых кончились цифры и слова, либо циничная шутка над фанатами, которые поверят, что это вправду финал.

И самое смешное: в этой бессмысленности — весь дух «Форсажа». Франшиза, где герои взрывались и восставали из мертых, никогда не парилась о логике. Ее правила просты: больше машин, больше пафосных фраз, больше экшена.

Поэтому «Fast Forever» — это обещание, что даже если фильм будет последним, то абсурд в нем — точно не закончится никогда.