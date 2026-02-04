Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Красавица» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Форсаж 11» вернется к уличным гонкам, но не к здравому смыслу: судя по первым анонсам, франшиза достигла пика абсурдности

«Форсаж 11» вернется к уличным гонкам, но не к здравому смыслу: судя по первым анонсам, франшиза достигла пика абсурдности

4 февраля 2026 21:53
«Форсаж 11» вернется к уличным гонкам, но не к здравому смыслу: судя по первым анонсам, франшиза достигла пика абсурдности

Уже известно, когда состоится премьера.

«Форсаж 11» выйдет в 2028 году, и это будет «возвращение к истокам» — так обещает Вин Дизель. Команда Торетто наконец-то слезет с орбиты и сконцентрируется на уличных гонках. Но одна старая привычка франшизы никуда не денется: абсолютно безумные названия.

Новый фильм назовут «Fast Forever» («Форсаж: Навсегда»), и это идеальная кульминация 23-летней истории, где слова «Fast» и «Furious» подчинялись хаосу в голове маркетологов.

Начнем с начала. Первый фильм назывался «The Fast and the Furious». Потом был «2 Fast 2 Furious» — видимо, создатели думали, что зрители не запомнят цифру «2», если не повторят ее дважды. Чтобы избежать тройки в заголовке, третью часть обозвали «The Fast and the Furious: Tokyo Drift» — длинно, но хоть понятно.

А дальше началась словесная шизофрения.

  • Четвертый выкинул артикли и вновь стал «Fast & Furious» — будто это ремейк.
  • Пятый — «Fast Five», и слово «Furious» внезапно пропало.
  • Шестой — «Fast & Furious 6», и «Furious» так же внезапно вернулось.
  • Седьмой — «Furious 7», теперь уже «Fast» исчезло.
  • Восьмой — каламбур «The Fate of the Furious» (Fate звучит как F8).
  • Девятый ввел подзаголовок-приставку «F9: The Fast Saga».
  • Десятый взял моду на римские цифры — «Fast X».
«Форсаж 11» вернется к уличным гонкам, но не к здравому смыслу: судя по первым анонсам, франшиза достигла пика абсурдности

И вот теперь — «Fast Forever», который звучит как финальный, прощальный аккорд. Но мы же говорим про одиннадцатый фильм в серии, где уже десять раз «возвращались к истокам» и трижды «заканчивали сагу».

Название «Навсегда» — это либо крик отчаяния маркетологов, у которых кончились цифры и слова, либо циничная шутка над фанатами, которые поверят, что это вправду финал.

И самое смешное: в этой бессмысленности — весь дух «Форсажа». Франшиза, где герои взрывались и восставали из мертых, никогда не парилась о логике. Ее правила просты: больше машин, больше пафосных фраз, больше экшена.

Поэтому «Fast Forever» — это обещание, что даже если фильм будет последним, то абсурд в нем — точно не закончится никогда.

Фото: Кадры из фильмов «Форсаж 4» (2009 г.), «Форсаж 7» (2015 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В России этому фильму Тарантино ставят 10 из 10, а на Западе считают «халтурой» — даже до конца еле-еле досматривают В России этому фильму Тарантино ставят 10 из 10, а на Западе считают «халтурой» — даже до конца еле-еле досматривают Читать дальше 16 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Читать дальше 18 февраля 2026
В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 Читать дальше 18 февраля 2026
Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Читать дальше 18 февраля 2026
У Волан-де-Морта есть дочь — и это самый странный поворот во вселенной «Гарри Поттера»: никогда не угадаете, кто ее мать У Волан-де-Морта есть дочь — и это самый странный поворот во вселенной «Гарри Поттера»: никогда не угадаете, кто ее мать Читать дальше 18 февраля 2026
«Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут «Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут Читать дальше 18 февраля 2026
Мы уже живем в будущем: эти 3 фантастических фильма отправили героев в 2026 год — от некоторых совпадений не по себе Мы уже живем в будущем: эти 3 фантастических фильма отправили героев в 2026 год — от некоторых совпадений не по себе Читать дальше 18 февраля 2026
Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения Читать дальше 18 февраля 2026
Финская экранизация Пушкина 18+ оказалась «трешем»: это не «Сказка о царе Салтане» – но вы точно читали эту повесть в школе Финская экранизация Пушкина 18+ оказалась «трешем»: это не «Сказка о царе Салтане» – но вы точно читали эту повесть в школе Читать дальше 17 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше