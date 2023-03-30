Формы сводят с ума: Ирина Пегова сразила россиян наповал (пикантное фото)

Ирине Пеговой удалось то, о чем многие женщины только мечтают. Актриса никогда не была худышкой. Понимая, что ее фигура далека от идеала, звезда сериала «Акушерка» принялась худеть.

Знаменитости удалось избавиться от 20 лишних килограммов, что восхитило многих. Пегова призналась, что выработала для себя специальную систему питания, которой придерживается, чтобы вновь не поправиться. Поклонники в свою очередь заметили, что актриса охотно демонстрирует результат экстремального похудения в социальных сетях, публикуя свои многочисленные снимки.

Вот и недавно артистка вновь порадовала фанатов новым фото. Пегова позировала перед камерой в маленьком черном платье с глубоким декольте, благодаря чему смогла продемонстрировать публике все достоинства своей фигуры.

Интернет-пользователи пришли в восторг от увиденного. Многие из них поспешили признать, что аппетитные формы звезды сведут с ума кого угодно.