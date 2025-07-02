«Формула-1» подбирается к топ-5 лучших гоночных фильмов всех времен — и в списке лидеров «Форсаж» вы не найдете

Шум моторов, визг шин и люди, которые ставят всё на кон ради пары секунд преимущества — фильмы про гонки уже давно заняли особое место в сердцах зрителей. Новый проект Брэда Питта про «Формулу 1» подогрел этот интерес ещё сильнее: фильм вышел в прокат и сразу получил неплохие оценки критиков — 83% на Rotten Tomatoes.

Всё бы ничего, но «Формула 1» с Питтом, каким бы зрелищным он ни был, не сумел обогнать по рейтингам старых королей гоночного жанра. И да, ни одного «Форсажа» в этом списке не будет — слишком уж разные это лиги. В нашем топ-5 только те картины, которые даже спустя годы держат марку и заставляют сердце гудеть в ритме двигателя.

5 место — «Гонка» (Rush, 2013)

Рон Ховард снял не просто фильм о гонках, а целую историю о двух легендах — Ники Лауда и Джеймсе Ханте. Брутальный Хант и педантичный Лауда готовы были рисковать жизнями, чтобы прийти первыми.

Даниэль Брюль в роли Лауды так хорош, что даже сам чемпион одобрил. «Гонка» пахнет горелой резиной и бензином 70-х — эпохой, когда каждый заезд мог стать последним. 88% свежести говорят сами за себя.

4 место — «Гран-при» (Grand Prix, 1966)

1966 год, никаких CGI, только настоящие болиды и камеры, прикрученные к кузову. «Гран-при» считается техническим прорывом того времени — сцены за рулём до сих пор выглядят так, будто сняты вчера. Конечно, сюжет и актёрская игра старомодные, но ради безумных гоночных кадров это можно простить. 91% на Rotten Tomatoes доказывают: классика не ржавеет.

3 место — «Ford против Ferrari» (Ford v Ferrari, 2019)

Когда Голливуд берётся за реальную историю про машины — часто получается мыльная опера. Но «Ford против Ferrari» — исключение. Здесь всё на драйве: как Хатт Кэрролл Шелби и гонщик Кен Майлз (Мэтт Дэймон и Кристиан Бейл) доводят Ford GT40 до идеала, чтобы вырвать победу у Ferrari в Ле-Мане. Лошадиные силы, амбиции и вечный спор инженеров и гонщиков — всё это с рейтингом в 92% свежести и топовыми актёрскими дуэтами.

2 место — «Сенна» (Senna, 2010)

Если любите документалки, пройдите мимо «игрового» кино — этот фильм даёт больше адреналина, чем любой экшен. «Сенна» рассказывает о жизни Айртона Сенны, трижды чемпиона Формулы-1. Всё, что вы увидите — это реальный Сенна, архивные кадры, редкие записи и голос самого гонщика. Режиссёр Асиф Кападиа собрал кусочки легенды в цельную историю, от которой невозможно оторваться. 93% свежести — и всё по делу.

1 место — «Мечты гонщика» (Racing Dreams, 2009)

Не «Формула», не Ле-Ман — а картинг. Три подростка, которые крутят рули на пределе, чтобы однажды ворваться в NASCAR. «Мечты гонщика» — о детской одержимости скоростью, первых падениях и огромных мечтах.

Может показаться мелочью после ревущих болидов, но именно эта документалка собирает идеальные 100% на Rotten Tomatoes. Потому что тут всё по-настоящему: вместо спецэффектов — настоящие мечты и соперничество, без глянца и пафоса.

Так что да, новый «F1» с Брэдом Питтом неплох и вполне заслуживает вашего вечера. Но если вы хотите увидеть гоночное кино, которое не сбавляет оборотов даже спустя десятилетия, то у вас уже есть пять проверенных фаворитов. Наденьте шлем — и жмите на газ.

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