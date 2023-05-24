«Формальность»: слова Высоцкой о свадьбе с Кончаловским вызывают оторопь

Юлия Высоцкая давно стала замужней дамой. Но это ее не радует. Артистка никогда не мечтала о браке с Андреем Кончаловским. Более того, идти под венец она не хотела.

Звезды обменялись кольцами еще в 1998 году, но правду о свадьбе актриса раскрыла лишь много лет спустя. Высоцкая поделилась таким признанием, которого от нее точно не ждали.

Знаменитость не стала скрывать: та репутация, какая была у режиссера на момент их знакомства, ее пугала. Кончаловский был четыре раза женат, поэтому Высоцкая решила, что постоянство в отношениях не его конек. Ей понадобилось время, чтобы понять, что постановщик — человек порядочный и за него можно выйти замуж.

Высоцкая и вышла, но отнеслась к этому без особой серьезности.